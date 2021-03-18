Нацбанк Грузии установил курс лари на четверг

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 марта в размере 3,3252 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0047 лари по отношению к доллару.