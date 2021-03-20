Министр здравоохранения Грузии готова привиться вакциной AstraZeneca
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе намерена публично привиться вакциной AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
«У нас была стратегия, привиться разными вакцинами. Существует ряд мифов о китайской вакцине, и было решено, что я сделаю прививку этой вакциной.
Однако сегодня идет процесс уточнения кампании, поскольку то, что было запланировано, сегодня может быть недостаточно, чтобы убедить общественность в надежности вакцины. Мы проинформируем общественность в понедельник о принятых решениях», - заявила Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
На вопрос журналиста о готовности привиться вакциной AstraZeneca, Тикарадзе ответила: «Да, включая вакцину AstraZeneca».
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