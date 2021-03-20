В Грузии вакциной от коронавируса привиты 3 674 сотрудника сферы здравоохранения

На данный момент вакциной от коронавируса привились 3 674 сотрудника сферы здравоохранения. По данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения, по состоянию на 20 марта на портале booking.moh.gov.ge зарегистрировано 5 250 работников сектора здравоохранения, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Для справки, процесс вакцинации против COVID-19 в Грузии стартовал 15 марта. Первая партия вакцины «АстраЗенека» поступила ​​в страну 13 марта.

Первые дозы вакцины в прямом эфире получили сотрудники Национального центра контроля заболеваний, медики ведущих клиник, в том числе министр здравоохранения Аджарии.

Что касается всеобщей вакцинации населения от коронавируса, то пока неизвестно, когда она начнется в стране.