Посол Грузии в ЕС, Бельгии и Люксембурге ушла в отставку

Посол Грузии в ЕС, Бельгии и Люксембурге Натали Сабанадзе подала заявление об отставке. О своем решении дипломат информировала в воскресенье на своей странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Через несколько месяцев исполнится восемь лет, как я представляют Грузию в Брюсселе и руковожу нашей миссией в Евросоюзе. Это было для меня большой ответственностью и честью. Это была миссия полная успехов, так же как и вызовов, профессиональных или моральных. Сегодня настало время перевернуть эту страницу. Я приняла решение написать заявление об отставке, которое министр [иностранных дел] уже удовлетворил", - написала Сабанадзе.

Дипломат также добавила, что членство Грузии в ЕС является целью, за которую она будет бороться. По ее словам, членство республики в Евросоюзе является не просто панацеей, а единственным путем для сохранения свободы и чести.

Кто сменит Сабанадзе на должности главы грузинской миссии в Брюсселе, пока не известно.