Вакцинация от коронавируса будет доступна и гражданам Грузии старше 65 лет

По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, к процессу вакцинации будут добавлены возрастные группы. Вакцинация будет доступна гражданам Грузии старше 65 лет, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как пояснила министр на сегодняшнем брифинге, исходя из того, что они считаются одной из самых уязвимых групп, совет экспертов по иммунизации принял решение ускорить процесс. Граждане старше 65 лет смогут вакцинироваться с 25 марта.

«Совет собрался сегодня утром, чтобы обсудить различные важные темы. Первая главная информация, которая важна для общественности, - это решение Всемирной организации здравоохранения, признавшей «АстраЗенеку» безопасной вакциной, и соответственно, вакцинация «АстраЗенекой» будет продолжаться бесперебойно во всех странах мира. Исходя из этого, совет счел важным обсудить, какой будет дальнейшая тактика в Грузии как в отношении групп, так и локаций. Здесь мы приняли важное решение в связи с том, что к процессу вакцинации добавятся возрастные группы, в частности, для наших граждан старше 75 и старше 65 лет будет возможен доступ к вакцинации. Все мы знаем, что это наиболее уязвимые группы, для которых ковидинфекция является наиболее опасной, исходя из этого мы приняли решение ускорить этот процесс», - сказала Тикарадзе.