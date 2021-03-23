В Грузии выявлено 528 новых случаев коронавируса, 299 пациентов выздоровели

В Грузии выявлено 528 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 299 человек. За последние сутки от коронавируса умерли четыре пациента.

За последние 24 часа в стране было проведено 20 903 теста, в том числе 14 296 — с экспресс-тестом на антигены и 6 607 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,53%, за последние 14 дней — 1,61%, за последние семь дней — 1,82%.

Всего в Грузии выявлено 278 178 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 270 668 человек выздоровели и 3714 умерли.

203 человека находятся в режиме карантина, 1467 человек — под наблюдением в стационаре, 179 человек — в ковид-гостинице.

22 марта в Грузии было выявлено 170 новых случаев коронавируса, выздоровели 396 пациентов.