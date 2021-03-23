Нацбанк Грузии продал 40 миллионов долларов на валютном аукционе

Национальный банк Грузии сообщает сегодня о продаже 40 миллионов долларов на валютном аукционе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это четвертый аукцион в этом году, проведенный с целью укрепления курса национальной валюты. Регулятор уже продал по 40 милионов долларов 6 января, 27 января и 18 февраля.

Всего Нацбанк Грузии в 2021 году уже продал с аукциона 160 миллионов долларов.

А в 2020 году, на фоне резкого падения курса лари, Нацбанк провел 26 валютных аукционов и продал в общей сложности 873 миллионов долларов.

Согласно официальному курсу Национального банка, средневзвешенный обменный курс составил 3,3293 лари к 1 доллару.

Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 лари за 1 доллар.