В Грузии выявлено 450 новых случаев коронавируса, выздоровели 254 пациента

В Грузии выявлено 450 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 254 человека. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 23 293 теста, в том числе 13 751 - с экспресс-тестом на антигены и 9 542 с ПЦР- тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 1,93%, за последние 14 дней - 1,59%, за последние семь дней - 1,92%.

Всего в Грузии выявлено 278 628 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 270 922 человек вылечились и 3722 умерли.

В режиме карантина находятся 265 человек, 1463 человека - под наблюдением в стационаре, 180 человек - в ковид-гостинице.