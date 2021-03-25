Первая партия вакцины Pfizer уже в Грузии

Первая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer доставлена в Грузию – самолет прибыл в Тбилисский международный аэропорт поздно ночью, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Грузия получила около 30 тысяч доз вакцины из США. Вакцины уже доставлены в Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, откуда будут распределены в те медучреждения, где будут прививать этой вакциной. В Тбилиси сделать прививку препаратом Pfizer можно в четырех клиниках, в Кутаиси – в одной и в Батуми – одной.

13 марта Грузия получила первую партию вакцины AstraZeneca (43 200 доз). Вакцинация в стране началась 15 марта медперсоналом. Следующую дозу этой вакцины (86 400 доз) страна должна получить в апреле. В получении препаратов Грузии помогает ЮНИСЕФ.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca доступны как для медиков, так и для лиц старше 65 лет. Медики в стране начали вакцинироваться с 15 марта, а 25 марта к ним смогут присоединиться и лица старше 65 лет.

Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американским фармацевтическим концерном Pfizer – первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в ЕС и первая официально одобренная ВОЗ.

По официальной информации, эта вакцина дает 95% эффективность, а ее длительность достигает шести месяцев.

По последней информации, в Грузии вакцинированы 4 048 медиков.