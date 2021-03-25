Гарибашвили открыл в грузинском Батуми обновленный аэропорт

Аджария готова принимать туристов, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он принял участие в церемонии открытия обновленного аэропорта в Батуми, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Компания TAV Georgia вложила в проект 17 миллионов долларов, расширив терминал аэропорта, который теперь сможет обслуживать 1.2 млн пассажиров в год.

«Сегодня уже начались прямые рейсы из Израиля, добавятся ежедневные рейсы из Турции. Аджария готова принимать туристов. Очень важно, что инвестиции были осуществлены во время пандемии, за очень короткое время. Компания завершила работы в течение шести месяцев», – заявил Гарибашвили.

Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.