Грузия начала экспорт луковиц подснежников в Евросоюз, сообщает пресс-служба Национального агентства по окружающей среде, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Луковицы подснежников экспортируются из Грузии в несколько европейских стран, в основном, в Нидерланды», — говорится в сообщении ведомства.

Некоторое время назад агентство выдало трехлетнюю лицензию на проведение аукциона с целью продажи луковиц за границу. Окончательная стоимость лота составила 290,4 тысячи лари (87,1 тысячи долларов).

По условиям договора, квота на клубни должна быть использована полностью. Как указывают в ведомстве, это будет способствовать увеличению экспортного потенциала страны и трудоустройству местного населения.

Луковица подснежника входит в список СИТЕС, Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES — Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Конвенция, которая вступила в силу в 1975 году, призвана гарантировать, что международная торговля образцами диких животных и растений не будет угрожать виду. Она является одним из самых крупных соглашений по охране дикой природы, по состоянию на конец 2018 года к ней присоединились 183 государства, включая Грузию. Под защитой конвенции находится около 6 тысяч видов животных и до 30 тысяч растений.