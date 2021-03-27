Правительство Грузии продлило субсидирование муки
Правительство Грузии продлило государственную программу субсидирования пшеничной муки до 30 июня. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Минсельхоз страны.
Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Срок четырехмесячной программы истекает 31 марта. Изначально, субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10 лари, позже размер субсидии увеличили до 15 лари.
"В рамках программы, объем субсидии за 50-килограммовый мешок муки первой категории составляет не более 20 лари. В результате субсидии, бенефициар обязуется реализовать муку не более чем за 53 лари", – говорится в сообщении ведомства.
Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство даст субсидирование. Участниками программы смогут стать мукомольные заводы, которые победят в тендере, объявленном Агентством развития села.
Субсидия будет осуществляться ежемесячно до 30 июня 2021 года, на муку, реализованную в объеме не более 10 тысяч тонн.