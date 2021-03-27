В Грузии выявлено 490 новых случаев коронавируса, выздоровели 219 пациентов
В Грузии за сутки выявлено 490 новых случаев коронавируса, выздоровели 219 пациентов, скончалось 8 человек. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой 1tv.ge.
За последние 24 часа в стране было проведено 35 560 тестов на коронавирус, в том числе 24 791 с экспресс-тестов на антигены и 11 769 ПЦР-тестов.
С начала пандемии в Грузии выявлено 279 936 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 271 804 и умерли 3 746 человек.
На карантине находятся 301 человек, в стационарах - 1 589, в клинических гостиницах - 192 человека.
При этом по состоянию на 26 марта в Грузии выявлено 419 новых случаев коронавируса, выздоровели 307 пациентов.
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