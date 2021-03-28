В Грузии выявлено 365 новых случаев коронавируса, выздоровели 415 инфицированных

В Грузии за сутки выявлено 365 новых случаев коронавируса, выздоровели 415 инфицированных, умерли пять пациентов, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

За 24 часа в стране проведено 25 934 теста на коронавирус, в том числе 15 926 с экспресс-тестов на антигены и 10 008 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день — 1,41%, за последние 14 дней — 1,65%, за последние 7 дней — 1,68%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлены 280 301 случай заражения коронавирусом, из которых выздоровели 272 219 и умерли 3 751 человек.

На карантине находится 301 человек, в стационарах — 1 605, в клинической гостинице — 203 человека.

По состоянию на 27 марта в Грузии было выявлено 490 новых случаев коронавируса, выздоровели 219 пациентов.