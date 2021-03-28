В Батуми прибыл самолет с вакцинированными туристами из Израиля

Грузия 28 марта 2021 23:00 (UTC+04:00)
В Батуми прибыл самолет с вакцинированными туристами из Израиля

Батумский международный аэропорт принял 173 вакцинированных от COVID-19 туристов из Израиля, сообщила директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе на открытии нового терминала аэропорта, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Выполнение прямых регулярных рейсов из Батуми в Израиль началось в четверг. Также батумский аэропорт ежедневно принимает рейсы из Турции.

Арчуадзе выразила надежду, что количество рейсов в батумском аэропорту будет расти.

«С 2007 года до пандемии количество авиакомпаний в аэропорту Батуми увеличилось в пять раз. Надеемся, что обновленный аэропорт заинтересует еще больше авиакомпаний. Это позволит большему количеству туристов посещать Аджарию», — сказала Арчуадзе.

В результате длившейся полгода реконструкции, в батумском аэропорту расширено здание существующего пассажирского терминала в залах прилета и отправления. Также расширены зона обработки багажа, стойки регистрации, пограничная зона, магазины Dutty Free, бизнес-зал и парковка в аэропорту.

В аэропорту появились объекты питания, отвечающие международным стандартам, а также две автобусные остановки в зоне вылета.

Обновленный батумский аэропорт сможет обслужить до 1,2 миллиона пассажиров в год.

С 1 февраля 2021 года Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение.

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса установлен ряд правил и условий для въезда иностранцев.

Право въезда на территорию Грузии имеют граждане любой страны, прошедшие полный курс вакцинации любым препаратом против коронавирусной инфекции и имеющие подтверждающий это документ.

Если вакцинация не пройдена, то необходимо выполнить ряд требований. Так, граждане стран Евросоюза и ряда других государств смогут въехать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета. На третий день своего пребывания они обязаны сделать повторный тест за свой счет.

Въехать с ПЦР-тестом в Грузию могут граждане стран ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна.

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