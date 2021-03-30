Грузия в ближайшее время получит вакцину «Sinopharm»

В ближайшее время министерство здравоохранения получит вакцину «Sinopharm», - об этом заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По словам Габуния, в ближайшие дни вакцина китайского производства получит разрешение Всемирной организации здравоохранения, после чего можно будет поставлять препарат для Грузии.

«В ближайшее время министерство здравоохранения получит вакцину «Sinopharm», которая также находится в листе ожидания на авторизацию Всемирной организации здравоохранения, и в ближайшие дни у нее уже будет авторизация. Также будет продолжаться поставка вакцин с платформы COVAX. Это очередная партия «Astrazeneca», которую, по предварительной информации, мы должны получить до конца апреля. Это будет та вакцина, с помощью которой мы будем вводить вторую дозу лицам, получившим первую вакцину в течение текущего периода. Интервал между временем составляет от 8 до 12 недель. Мы также можем получить вакцину «Astrazeneca» путем прямых переговоров, но мы еще уточним эти детали позже», - заявила Тамар Габуния.