НАТО выполняет свои обязательства, поддерживая стремление Грузии к членству в альянсе

БАКУ /Trend/ - Организация Североатлантического договора (НАТО) выполняет свои обязательства, взятые на саммите в Бухаресте в 2008 году и на последующих встречах на высшем уровне, поддерживая стремлении Грузии к членству в НАТО.

Об этом сказал Trend источник в НАТО.

Согласно сообщению, партнерство НАТО с Грузией остается прочным и тесным, и это отражено в визитах премьер-министра Ираклия Гарибашвили и президента Саломе Зурабишвили в штаб-квартиру организации в начале этого года.

«Несмотря на вызовы, связанные с глобальной пандемией COVID-19 в 2020 году, Североатлантический Альянс продолжает поддерживать существенный уровень политического диалога с Грузией, в том числе через Комиссию НАТО – Грузия».

Отмечается, что правительство Грузии четко заявило, что интеграция в НАТО по-прежнему является главной целью внешней политики страны, а союзники по НАТО продлили статус Грузии как партнера с расширенными возможностями еще на 3 года.

«Мы также поддерживаем тесный уровень практического сотрудничества, в том числе при поддержке нашего офиса связи НАТО в Тбилиси и посредством деятельности нашего Совместного центра подготовки и оценки», – сообщил источник.

Напомним, что отношения между НАТО и Грузией восходят к 1992 году, когда Грузия присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (ССАС), который в 1997 году был заменен Советом евроатлантического партнерства (СЕАП) в качестве форума для дискуссий между НАТО и партнерами.

В 1994 году Грузия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира» (ПРМ), а с 1996 года страна активно участвует в учениях в рамках программы.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)