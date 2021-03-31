Швейцария выделит Грузии $10 млн для развития сельского хозяйства

При поддержке правительства Швейцарии в Грузии будет реализована новая программа в сфере сельского хозяйства. Программа рассчитана на 2022-2025 годы, ее годовой бюджет составляет 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Минсельхоз Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О новой программе регионального сотрудничества рассказал посол Швейцарии в Грузии Патрик Франзен на встрече с главой Минсельхоза Грузии Леваном Давиташвили. По слвоам дипломата, правительство Швейцарии одобрит программу в июле 2021 года.

Новая программа будет способствовать экономическому развитию сельских районов и улучшению социальных условий сельских жителей. Фермеры смогут принять участие в международных учебных программах.

В рамках новой программы предусмотрена поддержка развития сектора животноводства, развитие биопроизводства в области окружающей среды. Кроме того, внимание будет уделено поддержке реформы лесного сектора, а также сотрудничеству в области изменения климата.

Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сферах туризма и сельского хозяйства.

С мая 2018 года страны заключили соглашение о свободной торговле. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллионов долларов, в том числе экспорт из Грузии — 106,8 миллиона, импорт в Грузию — 61,9 миллиона.