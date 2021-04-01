Экономика Грузии вырастет на четыре процента в 2021 году - Всемирный банк

По прогнозу Всемирного банка, восстановление экономики Грузии до уровня 2019 года маловероятно до конца 2022 года. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В бюллетене Всемирного банка говорится, что пандемия COVID-19 сильно ударила по Грузии. Ограничения на передвижение, внезапное прекращение прибытия международных туристов и слабый зарубежный спрос привели к экономическому спаду на 6,2 процента в 2020 году. Уровень бедности увеличился примерно на 5,4 процентных пункта. Особенно острой проблемой оказалась потеря рабочих мест и доходов. Фискальный дефицит и государственный долг превысили установленный лимит в условиях давления кризиса на фискальный и внешнеторговый баланс.

Согласно прогнозу, экономика Грузии вырастет на четыре процента в 2021 году и на пять процентов в 2022 году.

Несмотря на улучшение состояния экономики, общий объем производства не сможет вернуться к уровню до COVID-19 до конца 2022 года, что во многом связано с ненадежными прогнозами по перспективам международного туризма.

Восстановление экономики будет в значительной степени зависеть от рисков, в том числе — затянувшейся вакцинации, дополнительных ограничений, ужесточения глобальных финансовых условий и продолжительной политической напряженности.