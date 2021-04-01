ТВС-капитал опубликовал очередной обзор секторов экономики Грузии

ТВС-капитал опубликовала очередной отчет о состоянии экономики Грузии и об ожиданиях на 2021-2022 годы, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В частности, 2021 году прогноз ухудшится по причине все еще высокого уровня неопределенности в связи с пандемией коронавируса, однако по мнению экспертов, в целом 2021-2022 годы будут периодом восстановления экономики.



Причиной ухудшения ожиданий на 2021 год стал локдаун, который действовал весь январь, частично февраль, и еще не до конца отменен даже в марте. В итоге в январе спад экономики составил 11%, в феврале 5, 1%, исходя из того максимальный уровень роста экономики в 2021 году определен в пределах 4%.



Согласно базовому сценарию, в 2021 году туристический сектор составит 25% от показателя 2019 года, в 2020 году восстановление в этом стратегически важном секторе достигнет 90%. Гостиничный сектор вернется к предпандемийному уровню в 2023 году.



Что касается 2021 году, то загруженность гостиниц будет на 60% ниже, чем в 2019-м, однако в 2022 году это показатель практически вернется к уровню 2019 года. При этом в настоящее время заполняемость больших гостиниц выше, чем малых и средних, большинство из которых все еще закрыты. На первом этапе рост заполняемости в большей степени коснется именно крупных гостиниц.



Согласно обзору «ТВС-капитала», вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики выросла, но согласно базовому сценарию, в 2021 году ставка рефинансирования будет в целом сохранена на нынешнем уровне, а в 2022-м начнется ее снижение. В течение года рост процента рефинансирования не исключен в случае, если девальвация лари продолжится.



В настоящее время продолжается медленное восстановление в секторах экономики. В таких секторах, как недвижимость, энергетика, рестораны, текстиль, транспорт и здравоохранение возврат цен к уровню 2019 года ожидается в 2022 году, в гостиничной индустрии – в 2023 году.



В исследовании также отмечается некоторое улучшение на рынке недвижимости Тбилиси, как на первичном, так и на вторичном. Однако параллельно продолжает сокращаться спрос на аренду, хотя при этом доходность аренды площадей все еще остается высокой.



В отличие от Тбилиси, спад в продажах недвижимости в Батуми был выше, так как в приморском городе значительное количество квартир ежегодно покупали иностранные граждане. С этим также связано и уменьшение числа выданных разрешений на строительство – в сравнении с 2019 годом спад составил 45%.



По прогнозам экспертов, рынок недвижимости вернется к состоянию 2019 года в 2022 году. В Тбилиси, где роль иностранцев в покупке новых квартир, заметно ниже, чем в Батуми, рост будет быстрее.



Динамика цен на рынке коммерческой недвижимости напрямую связана с темпами восстановления мобильности, однако при этом развитие электронной коммерции в среднесрочной перспективе содержит риски для этого сектора – увеличение доли работающих дистанционно, обязательно приведет к сокращению спроса на офисные помещения.



Согласно прогнозам, в 2021 году к предпандемийному уровню вернутся показатели в таких сферах, как продажа электроники, мебели, при этом спрос на одежду, обувь, и аксессуары, который значительно связан с туризмом, восстановится только параллельно с туристическим сектором.