В Тбилиси представлен новый пакет НАТО - Грузия

БАКУ /Trend/ - Организация Североатлантического договора (НАТО) стремится расширить имеющийся Существенный пакет НАТО-Грузия (SNGP).

Об этом Trend сообщили в НАТО.

В 2020 году НАТО запустило новый пакет НАТО-Грузия.

«Он направлен на дальнейшее усиление взаимодействия между Грузией и различными частями ее командной структуры, усиление морского компонента. Кроме того, больше внимания уделяется устойчивости и усилению координации между различными грузинскими ведомствами», – сказал источник.

Согласно данным, с момента запуска в 2014 году Существенный пакет НАТО-Грузия стал основным инструментом практического сотрудничества между НАТО и Грузией, помогая стране проводить реформы, повышая ее способность эффективно взаимодействовать с силами союзников, чтобы продолжать вносить свой вклад в евроатлантическую безопасность и сблизить Грузию с НАТО.

По словам источника, за последние годы прогресс был впечатляющим, тем не менее, союзники решили еще больше усилить пакет.

Существенный пакет НАТО-Грузия – это одобренный на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года набор инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии и развитие более тесного сотрудничества в области безопасности и взаимодействия с членами НАТО.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)