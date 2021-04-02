Грузия начинает работу над новой программой сотрудничества с МВФ - глава Нацбанка

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе сообщил, что со следующей недели планируется приступить к работе над новой программой сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

"Первые переговоры по этому вопросу предусматривается начать 8 апреля, сразу после того, как завершится предыдущая программа сотрудничества с МВФ в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), которая продлилась четыре года", - сказал Гвенетадзе журналистам в четверг.

Глава Нацбанка напомнил, что изначально это была трехлетняя программа партнерства, продленная затем еще на один год, последний обзор которой запланирован на 7 апреля, когда исполнительный совет фонда должен принять решение о ее завершении.

"Программа была для нас очень важна, потому что было реализовано довольно много реформ в разных направлениях. В то же время это была серьезная поддержка, когда началась пандемия и за короткий отрезок времени мы получили очень большую помощь не только от Международного валютного фонда, но и от других доноров, чего в ином случае нам не удалось бы сделать", - заявил Гвенетадзе.

При этом он выразил уверенность, что экономическая команда правительства активно подключится к переговорам по новой программе. "Это тот зонтик, который способен защитить нас в случае экзогенных, сложных ситуаций и помогает нам в реализации правильной макроэкономической политики", - подчеркнул президент центробанка.