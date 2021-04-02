Грузия и МВФ начинают работу над новой программой помощи стране

С 8 апреля Грузия начнет переговоры по новой программе Международного валютного фонда. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Позже из-за пандемии программа была продлена еще на год и завершающий обзор которой будет 7 апреля.

"С 8 апреля мы должны начать переговоры по новой программе МВФ. Я думаю, что экономическая команда будет согласна с этим, так как они хорошо знают, какие положительные результаты приносит эта программа, это зонт, который в случае эгзогенных сложных ситуаций, нас защищает и помогает в осуществлении макроэкономической политики", – сказал Гвенетадзе журналистам.

По его словам, переговоры по новой программе понадобились, так как прошлая программа истекает 7 апреля.

"У нас была трехлетняя программа МВФ, которая продлилась на год и окончательный обзор которой будет 7 апреля. Исполнительный совет МВФ должен принять решение о завершении программы", – сказал Гвенетадзе.

Глава Нацбанка выразил надежду, что последний обзор будет завершен успешно.

"Я очень надеюсь, что последний обзор будет успешным. Это будет действительно успешная четырехлетняя программа, реализуемая в Грузии с помощью Международного валютного фонда", – сказал Гвенетадзе.

Общая сумма траншей для Грузии в рамках завершающейся программы составила 585,4 миллиона долларов. Часть средств пошла на борьбу Грузии с последствиями коронавируса.