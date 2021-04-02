Китайская вакцина поступит в Грузию 3 апреля

Сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm будут доставлены в Тбилиси 3 апреля. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Габуния сообщила, что из европейских стран эту вакцину использует Венгрия.

"Вакцина признана регулирующим органом Венгрии. Условия ее хранения +2...+8 градусов. Это тот температурный режим, который является обычным рутинным в рамках программы иммунизации. Тоже самое что и для AstraZeneca", – заявила Габуния.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

Грузия уже использует для вакцинации препараты AstraZeneca и Pfizer. По последним данным, в стране вакцинированы 8 909 человек. Из них 1 077 за минувшие сутки.