В Грузии установят дополнительные требования к шоколаду

Грузия 3 апреля 2021 22:23 (UTC+04:00)
В Грузии установят дополнительные требования к шоколаду

В Грузии установят новые требования для производителей и реализаторов какао и шоколада. Технический регламент «О какао и шоколадных продуктах для потребления человеком» накануне утвердило правительство страны, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Регламент подготовлен Минсельхозом с учетом международных стандартов и активным сотрудничеством с бизнес-операторами. Он вступит в силу 1 июля 2023 года.

Документ устанавливает требования к какао и шоколадным продуктам, регулируя условия производства, переработки, их дистрибуции и размещения на рынке.

Говорится в документе и о требованиях к составу какао и шоколадных продуктов. Определены объекты регулирования (какао-масло, какао-порошок, какао, сорта шоколада, другие шоколадные изделия) и требования к наименованиям.

Шоколадные изделия и какао, которые не соответствуют требованиям регламента, но вынесены на продажу до вступления документа в силу, останутся на прилавках до истечения срока годности продукта, но не позднее чем до 1 января 2024 года.

По информации Минсельхоза, принятие технических регламентов поможет защитить интересы потребителей, создать условия для честной конкуренции на рынке и сделать внутренний рынок более эффективным.

По инициативе ведомства, уже разработаны технические регламенты о спиртных напитках, биопроизводстве, молоке и молочных продуктах, об утверждении маркетинговых требований птичьего мяса, фундуке, меде, пшеничной муке, фруктовых соках, и о других аналогичных продуктах для потребления человеком.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане совершенствуется инвестиционный климат
В Азербайджане совершенствуется инвестиционный климат
Словацкие инвесторы реализуют крупные инфраструктурные проекты в Грузии
Словацкие инвесторы реализуют крупные инфраструктурные проекты в Грузии
Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий
Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
СМИ: в Иордании предотвратили попытку госпереворота Арабские страны 23:06
Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране Общество 23:00
В мире за сутки выявили более 662 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 22:47
В Джизакской области Узбекистана откроют завод Renault Avtovaz Узбекистан 22:35
В Грузии установят дополнительные требования к шоколаду Грузия 22:23
Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК Армения 22:07
Президент Аргентины после положительного теста на коронавирус подчеркнул важность вакцин Другие страны 21:49
МИД Словакии призвал к неукоснительному соблюдению соглашения по Карабаху Политика 21:36
Данные более 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ В мире 21:31
В Азербайджане совершенствуется инвестиционный климат Бизнес 21:20
В результате беспорядков в Белфасте пострадали 15 сотрудников полиции Европа 20:59
Азербайджанский дзюдоист выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема» Спорт 20:44
Три человека погибли в результате стрельбы в Мэриленде США 20:25
Число погибших в столкновениях в Мьянме с начала февраля достигло 557 Другие страны 19:57
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186 Другие страны 19:42
Рамиль Зиядов в кругосветном путешествии на велосипеде за 8 лет проехал 82 000 км! (ФОТО) Путешествия 19:33
Словацкие инвесторы реализуют крупные инфраструктурные проекты в Грузии Бизнес 19:23
В Узбекистане найдено месторождение золота с запасами в 133 тонны Узбекистан 19:10
Главы МИД Ирана и Франции обсудили заседание совместной комиссии по СВПД Ядерная программа 19:03
В Грузии выявлено 580 новых случаев коронавируса, 215 пациентов выздоровели Грузия 18:33
Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в Северной Каролине США 18:29
Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 18:17
Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус Другие страны 18:13
Более половины учителей школ в Азербайджане вакцинированы от коронавируса Общество 17:18
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр Общество 17:01
В Азербайджане обнародовано число вакцинированных от COVID-19 Общество 16:59
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана Общество 16:53
В Азербайджане за 3 дня на дистанционное обучение перешла 61 школа - министр Общество 16:48
Однажды на крыше дома в Чемберекенде… Воспоминания из мастерской Алтая Гаджиева… (ФОТО) Культура 16:45
В Азербайджане выявлено 2 392 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 063 человека Общество 16:42
В рамках проекта "Зеленый марафон" в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев (ФОТО) Общество 16:37
Азербайджан и Турция обсудили вопросы в сфере инноваций и высоких технологий Экономика 16:29
На лечение в Турцию отправлены 54 участника Отечественной войны - минобороны Азербайджана Азербайджан 16:26
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны Общество 16:18
В азербайджанской армии нет каких-либо проблем с медобеспечением и лекарствами - минобороны Политика 16:05
По мере продвижения азербайджанских войск на освобожденных землях создавались госпитали - минобороны Политика 16:01
В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны Общество 15:51
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю 29 марта - 4 апреля Финансы 15:34
В Азербайджане на 20 объектах общепита выявлены грубые нарушения Общество 15:18
Азербайджан значительно увеличил экспорт в Туркменистан Бизнес 15:08
Туркменское транспортное предприятие обнародовало производственные показатели Транспорт 15:00
В азербайджанской армии состоялась церемония проводов уволенных в запас военнослужащих (ФОТО) Политика 14:58
Потребительское общество в Туркменистане объявило тендер на строительство Тендеры 14:43
Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан выросли в 2020 г. Финансы 14:41
В Азербайджане с начала года удовлетворено более 95% запросов, связанных с кибербезопасностью ИКТ 14:33
В Азербайджане погашена кредитная задолженность 1 003 шехидов на 7,9 млн манатов Общество 14:29
В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра Азербайджан 14:19
Рост добычи нефти ОПЕК + выглядит умеренным на фоне увеличения спроса в 2021 году Энергетика 14:15
В Азербайджане обсудили вопросы соцзащиты семей шехидов и участников войны Общество 14:05
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 123 человека Общество 13:58
Глава МИД Азербайджана принял посла Италии (ФОТО) Политика 13:52
Президент Ирана заявил о начале четвертой волны коронавируса в стране Общество 13:51
Обзор основных событий в агросекторе Азербайджана за неделю Бизнес 13:19
В Баку рассказали об искусстве и мастерах в творчестве Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 13:13
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 13:10
Обнародована общая сумма сделок на бирже Туркменистана в марте Финансы 13:02
По поручению Президента Ильхама Алиева в Шуше продолжаются восстановительные работы Общество 12:49
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла Общество 12:33
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту транспортных средств Тендеры 12:22
Дочерняя компания АО "Казатомпром" закупит аккумуляторы Тендеры 12:19
В балансе первичных доходов Азербайджана зафиксирован профицит по ненефтяному сектору Финансы 12:17
Казахстанское ТОО закупит электросчетчики Тендеры 12:14
В Азербайджане продолжается оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения в боях за территориальную целостность (ФОТО) Общество 12:12
Казахстано-германское СП закупит трубы Тендеры 12:07
Почтовый оператор Казахстана закупит автозапчасти Тендеры 11:54
Стоимость драгметаллов в Азербайджане за неделю 29 марта - 4 апреля (ОБЗОР) Финансы 11:11
Назван объем сделок в нацвалюте на бирже Туркменистана Бизнес 11:07
На востоке Японии выявили вспышку чумы свиней Другие страны 10:53
Новый посол Турции намерен работать в Азербайджане в духе дружбы и братства двух стран Политика 10:52
Полиция Малайзии подтвердила легальное пребывание в стране всех граждан КНДР Другие страны 10:51
На освобожденных землях Азербайджана открываются филиалы Агентства по регулированию энерговопросов Энергетика 10:43
Обзор основных событий нефтегазового сектора Азербайджана за неделю Энергетика 10:29
В сети AzStateNet сократилось число заблокированных компьютерных угроз ИКТ 10:24
Село Турабад Зангиланского района (ВИДЕО) Азербайджан 10:11
Туркменистан направил гумпомощь в Астраханскую область РФ Бизнес 10:10
На этой неделе манат укрепился к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:06
События апреля 2016 года четко показали, что правда на стороне Азербайджана – российский эксперт Точка зрения 10:03
Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист Общество 09:52
Назначен новый посол Турции в Азербайджане Политика 09:30
Минюст США обвинил бывшего дипломата в сокрытии финансовых связей с Китаем США 08:57
В Азербайджане планируется увеличить финподдержку малых предпринимателей Финансы 08:45
На Тайване спасатели начали расчистку путей на месте железнодорожной катастрофы Другие страны 08:19
2 122 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 07:57
Таджикистан увеличил импорт транспортных средств Экономика 07:38
Годовая производственная мощность Ирана в нефтехимии выросла до 25 миллионов тонн Экономика 07:35
Германия увеличила число вакансий для граждан Грузии до пяти тысяч Грузия 07:32
Казахстан ввел запрет на вывоз отходов черных и цветных металлов Казахстан 07:18
Страны Европы и США предоставляют Тайваню помощь в строительстве подлодок Другие страны 06:59
У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,5 В мире 06:36
Во Франции ввели жесткие ограничения с комендантским часом Европа 06:02
Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие антиковидные меры Европа 05:38
Каждый пятый американец прошел полную вакцинацию США 05:12
Гитарист Queen стал соавтором научной работы об астероиде Европа 04:41
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1 Другие страны 04:07
Япония, США и Южная Корея заявили о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова Другие страны 03:39
В США Uber обязали выплатить $1,1 млн слепой женщине, которой 14 раз отказали в поездке США 03:15
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартует сегодня в Москве Спорт 02:48
МУС приветствовал решение США отменить санкции в отношении инстанции В мире 02:24
Главу минздрава Румынии оштрафовали за отсутствие маски Европа 01:56
Власти США совместно с частным сектором скоро начнут внедрять паспорта вакцинации США 01:30
Все новости