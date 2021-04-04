В Грузии выявлено 464 новых случая коронавируса, выздоровели 454 пациента

В Грузии за сутки выявлено 464 новых случая коронавируса, выздоровели 454 пациента, умерли 7 инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране проведено 15 649 тестов на коронавирус, в том числе 8 002 экспресс-теста на антигены и 7 647 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день - 2,97%, за последние 14 дней - 1,85%, за последние 7 дней - 2,01%.

С начала пандемии Грузии зарегистрировано 283 833 случая заражения коронавирусом, выздоровели 274 599 и умерли 3 811 инфицированных.

На карантине находятся 243 человека, в больницах - 1 822, в клинических гостиницах - 231 человек.

По состоянию на 3 апреля в Грузии выявлено 580 новых случаев коронавируса, выздоровели 215 пациентов.