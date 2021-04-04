Строительство плотины Намахванской ГЭС в Грузии отложено - министр

«Хочу обратиться к протестующим - причина их искренних вопросов и опасений по поводу безопасности Намахванской ГЭС сегодня практически устранена - по согласованию с компанией строительство плотины отложено и не начнется в ближайшие несколько месяцев, пока не будут даны ответы на все вопросы. На сегодня компания ведет дорожные работы в рамках предоставленных законом полномочий», - сообщила министр экономики Грузии Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По словам министра, начат открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами, экспертами, а также всем доступны исследования, которые компания-инвестор подготовила за прошедшие годы.

«Мы готовы говорить по каждому из этих исследований - о том, какие существуют вопросы, что и как можно улучшить в случае необходимости, и до тех пор, пока у нас не будут полные гарантии, и эти гарантии не будут известны общественности, пока мы не убедим население, что плотина Намахвани ГЭС на самом деле является безопасной, в чем мы уверены, до тех пор строительство плотины и водохранилища не начнется», - сказала министр экономики.