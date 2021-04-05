Инфляция в Грузии в 2,4 раза превысила целевой уровень

В марте целевой уровень инфляции в Грузии составлял 3%, реальный уровень оказался в 2,4 раза выше и составил 7,2%. Главным фактором роста инфляции явилась девальвация курса лари, и учитывая, что национальная валюта продолжает падение, инфляция как минимум, в ближайшие месяцы продолжит расти. В 2020 году инфляция была ниже – девальвация курса лари была более значительной, чем сейчас, однако ее компенсировали низкие цены на энергоносители. Учитывая, что сейчас топливо дорожает, то этот фактор способствует масштабному росту цен, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.

Инфляции также способствует и подорожание коммунальных тарифов – на газ, электричество и воду, рост международных цен на зерно, что автоматически приводит к подорожанию муки, несмотря на то, что государство субсидирует цены на этот продукт.

Рост цен также коснулся продовольствия (5,7%), услуг в сфере здравоохранения (13,7%), транспорта (5,8%), алкоголя и табака (8,9%).

Это данные на период до 20 марта, опубликованные Грузстатом, но рост цен не завершился 20 марта – более того, девальвация лари после 20 марта ускорилась, и нет никаких причин полагать, что в апреле инфляция будет ниже, чем в марте.

На инфляцию давление будет оказывать и продолжающийся рост цен на топливо – в настоящее время стоимость топлива колеблется от 2,6 до 2,8 лари за литр, и по прогнозам Ассоциации импортеров нефтепродуктов, цены и дальше будут расти. Соответственно, будет расти и инфляция, которая будет все дальше и дальше отходить от целевого показателя.