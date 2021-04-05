Глава Минздрава Грузии надеется избежать нового локдауна

В Грузии ухудшилось эпидемиологическое положение, в стране может начаться третья волна вспышки коронавируса, именно поэтому правительству важно избежать локдауна, заявила сегодня в эфире телекомпании «Рустави-2» глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Для нас самое важное — суметь избежать третьего локдауна. Для этого нам нужна высокая социальная ответственность наших граждан. Мы вновь призываем их интенсивно использовать маски, важна также соцдистанция и воздержание от нахождения в местах массового скопления людей. К сожалению, повысился коэффициент распространения инфекции и показатель инцидентности, это указывает на то, что мы находимся перед риском третьей волны», — заявила Тикарадзе.

Глава Минздрава надеется, что с помощью управления локальными вспышками, удастся избежать масштабных ограничений. Как отметила глава Минздрава, жителям Грузии и в этом году придется отметить Пасху скромно.

«Нам и в этом году придется скромно отметить праздник Пасхи, однако, надеюсь, что закрываться на этом этапе мы не будем, и сможем управлять инфекцией так, чтобы обошлось без глобальных закрытий», — подчеркнула Тикарадзе.

Грузинские эпидемиологи связывают появление новых цепочек заражения в регионах с проведением свадеб и поминок. В течение последних 20 дней эпидположение ухудшилось, однако часть населения все равно не следует рекомендациям и правилам, отмечают они. Цепочка распространения коронавируса появилась в Шида Картли, Самегрело-Земо Сванети, Гурии, Аджарии.