Ценные бумаги компаний Грузии в основном выросли в цене на Лондонской бирже

На Лондонской фондовой бирже стоимость ценных бумаг грузинских компаний в основном повысилась за прошедшую неделю. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю выросла на 0,07%, торги закрылись с доходностью 3,13% по цене 106,34 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,27 пункта с доходностью 5,65%, за неделю стоимость не изменилась.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю выросла на 0,05% до 106,01, доходность составила 2,87%.

Кроме того, на Лондонской бирже размещены еврооблигации правительства Грузии и "Корпорации нефти и газа Грузии" с погашением в апреле 2021 года. В настоящее время правительство ведет активную работу по рефинансированию ценных бумаг, а корпорация намерена погасить бонды за счет кредита ЕБРР.

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась на 0,36% за неделю и составила 11,16 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 224 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,82-11,22 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 6,21% и составила 5,99 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 385 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,59-6,03 фунта.

Акции TBC-bank оказались единственными грузинскими ценными бумагами, цена на которые снизилась за неделю на 0,97% и составила 10,2 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 133 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 9,82-10,7 фунта за акцию.