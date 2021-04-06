У премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус
БАКУ /Trend/ - У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в результате планового тестирования подтвердился коронавирус, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу премьера.
Как сообщается, Гарибашвили чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.
Отметим, что в Грузии за прошедшие сутки выявлены 897 новых случаев коронавируса.
За последние 24 часа в стране выздоровели от коронавируса 196 человек. 10 человек скончались.
За сутки были проведены 24 592 теста на коронавирус, в том числе 18 536 экспресс-тестов на антигены и 6 056 ПЦР-тестов.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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