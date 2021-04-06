В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 11 603 человека

В Грузии вакцинацию против коронавируса прошли 11 603 человека. В среднем это 1000 прививок в день, однако это не соответствует имеющимся возможностям. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, в стране есть все возможности для значительного увеличения темпов вакцинации, так как система здравоохранения располагает достаточным количеством препаратов.



В настоящее время в Грузии закуплены вакцины «Пфайзер» и «Астра зенека», в ближайшие дни будет также получена китайская вакцина «Синофарма».



«С сегодняшнего дня мы начинаем вакцинацию населения старше 55 лет. Программа также касается пациентов с пересаженными органами и проходящими процедуру диализа. Мы должны с минимальными потерями привить максимальное количество граждан, поэтому прошу население поддержать нас» - заявил Амиран Гамкрелидзе.