МВФ сократил прогноз экономического роста Грузии на 2021 год до 3,5%

Международный валютный фонд сократил прогноз экономического роста Грузии с 4,3% до 3,5%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В отчете организации также говорится, что в 2022 году экономический рост страны составит 5,8%, а в 2023 году ожидается рост в пределах 5,5%.

Что касается прогноза правительства Грузии, то в этом году правительство прогнозирует 4,3%-ый экономический рост в стране.