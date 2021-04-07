В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр располагался на западе страны, у города Они (регион Имерети).
Толчки ощущались в 13:02 по местному времени.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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