Нацбанк Грузии установил курс лари на 8 апреля
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 апреля в размере 3,4134 GEL/$1, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0065 лари по отношению к доллару.
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