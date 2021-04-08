В Грузии прививать вакциной AstraZeneca будут только лиц старше 55 лет

Препаратом AstraZeneca будут вакцинироваться только лица старше 55 лет. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на брифинге замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, на этом этапе не планируется расширение программы вакцинации данным препаратом и включение в нее других возрастных групп.

"Сегодня совет экспертов вместе с сотрудниками Минздрава и центра по контролю заболеваний обсудил вопрос и рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca только лиц старше 55 лет", - заявила Габуния.

Совет иммунизации принял такое решение после того, как стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств, а также ВОЗ распространили дополнительную информацию о возможных побочных эффектах AstraZeneca. Комитет экспертов в обеих организациях еще раз подтвердил факт, что польза от данного препарата превышает все возможные риски, которые могут быть выявлены среди пациентов разной категории, однако специалисты признали возможную связь между AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями.

По словам Габуния, это редчайшее осложнение, четыре случая на миллион населения, однако эксперты сочли нужным обратить внимание на осложнение подобного типа.

На основе этих данных несколько стран приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca определенных возрастных групп. Например, в Дании, Нидерландах, Норвегии использование этой вакцины продолжится среди лиц старше 60 лет, во Франции - среди граждан старше 55 лет, в Швеции и Испании старше 65 лет.

Габуния также отметила, что те граждане, которые безопасно прошли первый этап вакцинации данным препаратом в любой возрастной категории, могут сделать и вторую дозу в интервале 8-12 недель.

Замминистра пояснила, что поставка препарата AstraZeneca в Грузии продолжится в обычном режиме, поскольку количество вакцины в стране небольшое.

"Мы работаем над ускоренным внедрением альтернативных вакцин. Несколько дней идет речь о вакцине Sinopharm. Интенсивно продолжаются подготовительные работы для того, чтобы сразу же после получения авторизации, вакцина была доступна для тех групп населения, которые по какой-то причине на этом этапе не могут использовать вакцину AstraZeneca", - заявила Габуния.

По данным на 8 апреля, в Грузии вакцинацию прошли 15 693 человека. В течение последних суток - 1486.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer. Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины, однако, когда в стране начнется ее использование, пока неизвестно.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, лица старше 55 лет, а также лица, находящийся на диализе или пациенты с пересаженными органами.