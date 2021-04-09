В Грузии произошло землетрясение

Грузия 9 апреля 2021 11:15 (UTC+04:00)
В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр располагался на западе страны, на востоке города Они (регион Имерети), у села Ончеви. Толчки ощущались в 01:49 по местному времени.

Землетрясение точно такой же магнитуды на этой же территории произошло 7 апреля. Тогда толчки ощущались в 13:02 по местному времени.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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