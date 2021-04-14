Грузинский экспорт в марте вырос на 30%, импорт на 18%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в марте текущего года внешнеторговый оборот страны вырос на 21% по сравнению с мартом прошлого года и составил 1,09 млрд долларов США, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Грузстате сообщили, что в марте экспорт грузинской продукции увеличился на 30,8% и достиг 326 млн. долларов, импорт же вырос на 17,7% и составил 767,9 млн. долларов.

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При этом за три месяца (в январе-марте текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го) внешнеторговый оборот снизился на 0.3%: экспорт вырос на 5,3%, импорт же сократился на 2,4%.

В 2020 году спад экспорта грузинской продукции составил 12%, импорт в Грузию сократился на 15.9%.