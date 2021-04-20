В марте экспорт из Грузии вырос на 30%

Впервые за последний год экспорт из Грузии вырос - грузинскую продукцию в марте 2021 года вывезли на сумму около 326 миллионов долларов, что на 30,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

В марте 2021 года вместе с экспортом вырос и импорт – в Грузию завезли продукцию на сумму около 768,4 миллиона долларов – на 17,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а внешнеторговый оборот за указанный период составил около 1,1 миллиарда долларов – на 21,4% больше.

На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии начала падать с марта прошлого года. Темпы падения экспорта стали снижаться с начала 2021 года – в январе грузинскую продукцию экспортировали на 16,2%, а в январе-феврале – на 6,8% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

За первый квартал 2021 года грузинскую продукцию вывезли на сумму 821 миллион долларов, что на 5,2% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Импорт за указанный период составил более 1 953 миллиона долларов, что на 2,4% меньше по сравнению с январем-мартом 2020 года.

Внешнеторговый оборот за первый квартал 2021 года в целом снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 2 773 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли).

В январе-феврале 2021 года внешнеторговый оборот снизился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 1,1 миллиарда долларов, что представляет собой 40,8% от всего внешнеторгового оборота.

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

С начала 2021 года экспорт ферросплавов вырос на 43,7%, минеральных и пресных вод – на 11,1%, спиртных напитков – на 26,6%, фундука и других орехов – на 112,8%, лечебных средств – на 56,3%, трикотажная продукция – на 36,1%.

В то же время экспорт легковых машин упал на 35,1%, медных руд и концентратов – 0,8%, натуральных виноградных вин – на 0,7%, азотных удобрений – на 5,6%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

В январе-марте 2021 года импорт вырос на машины для бурения (1556%), грузовые автомобили (86,9%), медные руды и концентраты (31,2%), пшеницу (11,9%), нефтяные газы и газообразные углеводороды (11,2%), электроэнергию (9,3%).

В то же время импорт легковых автомобилей снизился на 12,9%, нефти и нефтепродуктов – на 5,6%, лекарственных средств – на 3,2%, телефонные аппараты – на 11,6%.