Предприятие на востоке Грузии в пять раз увеличит производство биоразлагаемых упаковок

При поддержке государства в Мцхетском муниципалитете на востоке Грузии расширят предприятие по производству упаковочных материалов. Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Переоборудовано предприятие компании «Фабрика 1900», которая является бенефициаром государственной программы «Производи в Грузии». Завод был построен в рамках компонента софинансирования процента по промышленному кредиту. В предприятие инвестировано более 14 миллионов лари. За месяц на предприятии способны производить до 600 тонн упаковочных материалов.

Продукция «Фабрики 1900» продается как на местном рынке, так и за рубежом. вывозится на экспорт. Упаковки здесь производят из сертифицированного сырья, они биоразлагаемые.

Сегодня с работой предприятия ознакомилась глава Минэкономики Натия Турнава.

«Компания не собирается останавливаться на достигнутом, у них серьезные планы по расширению. С помощью программы «Производи в Грузии» они практически в пять раз увеличат производство… Важно, что у компании есть амбициозные планы по увеличению доли не только в Грузии, но и на региональных рынках», — заявила Турнава.

На данный момент на предприятии заняты 134 человека. В основном, это жители Гори и Мцхета. После расширения число занятых увеличится.

«Производи в Грузии» – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.