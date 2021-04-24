На пост председателя парламента Грузии выдвинут Каха Кучава

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинет на пост председателя парламента Каху Кучава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Арчил Талаквадзе, который покинул данный пост, продолжит работать на должности вице-спикера.

Талаквадзе заявил об отставке после заседания парламентского большинства в офисе правящей партии «Грузинская мечта».

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)