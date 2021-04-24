В Грузии выявлено 1 250 новых случаев коронавируса

Грузия 24 апреля 2021 18:37 (UTC+04:00)
В Грузии выявлено 1 250 новых случаев коронавируса

В Грузии за стуки выявлено 1 250 новых случаев коронавируса, выздоровели 463 пациента, скончались 15 инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За последние 24 часа в стране проведено 31 958 тестов на коронавирус, в том числе 14 801 с экспресс-тестов на антигены и 17 157 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный — 3,91 процента, за последние 14 дней — 3,88 процента, за 7 дней — 4,62 процента.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 302 785 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 284 749 инфицированных и умерли 4 007 человек.

От коронавируса в стране всего вакцинировано 36 056 человек, за прошедшие сутки — 1 559 человек.

В карантине находятся 242 человека, в стационарах — 3 566, в клинических гостиницах — 706 человек.

По состоянию на 23 апреля в Грузии был выявлен 1 271 новый случай коронавируса, выздоровели 729 больных.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Кямран Агабалаев принимает участие в Международном кинофестивале goEast в Германии (ФОТО)
Кямран Агабалаев принимает участие в Международном кинофестивале goEast в Германии (ФОТО)
Расим Джафар играет главную роль в фильме немецких кинематографистов (ФОТО)
Расим Джафар играет главную роль в фильме немецких кинематографистов (ФОТО)
Махир Тагизаде стал финалистом Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева
Махир Тагизаде стал финалистом Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Грузии выявлено 1 250 новых случаев коронавируса Грузия 18:37
В Бельгии вакцину AstraZeneca будут применять в возрасте от 41 года Европа 18:21
В Баку сегодня продезинфицировано свыше 550 улиц (ФОТО) Общество 17:48
Грузия может осуществлять обмен электроэнергией с несколькими странами в параллельном режиме Энергетика 17:40
Кямран Агабалаев принимает участие в Международном кинофестивале goEast в Германии (ФОТО) Культура 17:23
Долг Грузии перед Азербайджаном увеличился в лари Финансы 17:13
Представители Аппарата омбудсмена посетили военно-учебные заведения (ФОТО) Общество 16:55
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:48
Расим Джафар играет главную роль в фильме немецких кинематографистов (ФОТО) Культура 16:44
Байден разорвет многолетний союз с Анкарой, признав т.н. «геноцид армян» - Питер Тейс Турция 16:40
В Азербайджане выявлено 1 676 новых случаев заражения COVID-19, выздоровело 2 168 человек Общество 16:39
Выросло производство промышленной продукции в Балканском регионе Туркменистана Бизнес 16:33
АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 26-ти объектах общепита Общество 16:26
На пост председателя парламента Грузии выдвинут Каха Кучава Грузия 16:20
Жители восточных провинций Турции требуют открытия архивов по событиям 1915 года – СМИ Турция 16:17
В случае снижения курса биткоина цена альткоинов может упасть на 90-95% Экономика 16:02
Махир Тагизаде стал финалистом Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Культура 15:49
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 15:48
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 15:37
Туркменистан содействует отправке экспресс-поезда из Турции в Узбекистан Транспорт 15:21
В сегодняшней дезинфекции в Баку было задействовано 40 единиц спецтехники (ВИДЕО) Общество 14:53
ЕБРР назвал объем текущего портфеля своих проектов в Азербайджане Финансы 14:44
Любовь и смерть с азербайджанским оттенком и итальянским размахом (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:39
Минстрой Туркменистана объявил тендер на строительство здания Тендеры 14:31
В Иране за сутки от коронавируса скончались 374 человека Общество 14:28
МИД Туркменистана объявил тендер на поставку оборудования Тендеры 14:21
Визит преступника Араика Арутюняна в Москву - серьезная преграда для мира в регионе - азербайджанский депутат Политика 14:10
Сямра Рагимли представит Азербайджан на конкурсе "Новая волна-2021" Звёздный мир 13:52
Первый замминистра здравоохранения Азербайджана представлен коллективу ведомства Общество 13:46
Село Шарикан Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 13:39
Признание т.н. «геноцида армян» не в интересах США - грузинский эксперт Турция 13:27
Не забыли и не забудем жертв террористов ASALA - МИД Турции Турция 13:17
Региональный хаб Центральной Азии по климатическим вопросам предложили создать в Казахстане Казахстан 13:15
В России выявили 8 828 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 13:04
Армянам пора задуматься над своей историей: кто наживается на вымышленном "геноциде"? Точка зрения 13:00
Экономика Европы превзошла ожидания Европа 12:55
Бакинский морской порт перевалит транзитный груз медоборудования, предназначенный для Кыргызстана (ФОТО) Экономика 12:42
"Дочка" Национальной атомной компании Казахстана закупит бензин Тендеры 12:20
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по ремонту транспорта Тендеры 12:19
Обнародован ТОР-5 торговых партнеров Азербайджана в I квартале 2021 г. Бизнес 12:17
Узбекский завод закупит поршневой компрессор Тендеры 12:08
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла Общество 12:07
Встреча с Александром Хакимовым: Роль книги как воспитателя человека и тренера его воображения (ФОТО) Культура 12:03
В Османской империи никто не уничтожал христианские меньшинства - Патриарх Кирилл (ВИДЕО) Турция 12:01
Названа дата утверждения нового состава ЦИК Азербайджана Политика 11:59
Обнародована повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 11:56
Отозван посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне - распоряжение Политика 11:50
Авиапредприятие в Узбекистане объявило тендер на ремонтные работы Тендеры 11:44
На северо-востоке Туркменистана сданы в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома Строительство 11:40
В Азербайджане на неделе 19-25 апреля подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 11:35
Министерство энергетики Узбекистана провело переговоры в Риме Узбекистан 11:34
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 11:30
Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять задачи на освобожденных землях (ВИДЕО) Политика 11:28
США должны воздержаться от признания т.н. "геноцида армян" - Администрация президента Турции Турция 11:25
В Баку прошел конкурс "Неделя еврейской кухни" при организации АзИз Общество 11:07
Представители общественности Азербайджана направили обращение в посольство России Политика 11:03
Казахстанская компания объявила тендер на поставку генераторов Тендеры 10:50
Село Муганлы Агдамского района (ВИДЕО) Политика 10:48
Министр национального образования Турции посетит Азербайджан Общество 10:46
Нефтегазовая компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:41
Туркменистан организует вывозной авиарейс из Татарстана Транспорт 10:40
Казахстано-германское СП привлечет услуги по геологоразведке Тендеры 10:36
Обзор основных событий нефтегазового сектора Азербайджана за неделю Энергетика 10:33
Президент США должен принудить Армению передать Азербайджану карты минных полей – посол Политика 10:25
Манат за неделю 19-25 апреля подешевел к евро (ОБЗОР) Финансы 10:10
В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson США 09:55
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 09:19
Китай создает вакцину, эффективную при различных мутациях коронавируса Другие страны 09:14
Изменение метода обогащения урана до 60% в Иране осуществляется по плану Ядерная программа 08:55
Ингури ГЭС в Грузии возобновит работу в конце апреля Грузия 08:51
В TRACECA назвали причины роста грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора Транспорт 08:44
2 837 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:38
Honda к 2040 году намерена продавать только электромобили и авто на топливных элементах Бизнес 08:13
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода Другие страны 07:44
Израиль нанес ответный удар по объектам радикалов в секторе Газа Израиль 07:28
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП Другие страны 07:13
Apple запустит программу для вакцинации сотрудников от коронавируса в своих офисах США 06:57
Скорость новых автомобилей Renault ограничат 180 км/ч для безопасности Европа 06:36
КНР стремится избежать конфронтации отношений с США Другие страны 06:15
Новый глава МИД Чехии направится с первым зарубежным визитом в Словакию, Венгрию и Польшу Европа 05:47
Власти Нью-Йорка упростили процесс вакцинации от коронавируса для горожан США 05:21
Приговор убившему Флойда экс-полицейскому вынесут 16 июня США 04:50
Эксперты в США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson США 04:17
США и до Трампа просили от других стран НАТО увеличить расходы - Белый дом США 03:49
Глава МИД Канады подтвердил участие в очной встрече с коллегами из стран G7 в Лондоне Европа 03:31
Лидеры АСЕАН обсудят на специальном саммите кризис в Мьянме Другие страны 02:57
«Арсенал» дома проиграл «Эвертону» в матче АПЛ Спорт 02:03
Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов Туризм 01:37
Из Газы выпустили три ракеты по территории Израиля Арабские страны 01:19
В Египте сообщили о принятых мерах для безопасности туристов в условиях пандемии Туризм 00:55
Министр обороны США одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане Другие страны 00:23
Чехия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном в ряде сфер Бизнес 00:01
Предприятие на востоке Грузии в пять раз увеличит производство биоразлагаемых упаковок Грузия 23 апреля 23:41
Совет ЕЭК продлил беспошлинный ввоз товаров для борьбы с коронавирусом в РК Казахстан 23 апреля 23:38
МИД Ирана выразил надежду на отмену антииранских санкций Иран 23 апреля 23:34
В США заявили, что темы переговоров Байдена и Джонсона определят исходя из ситуации в мире Европа 23 апреля 23:27
Более 894 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 23 апреля 23:20
Эрдоган и Байден встретятся на саммите НАТО Турция 23 апреля 22:44
Глава Евросовета выразил соболезнования народу и полиции Франции с связи с терактом Европа 23 апреля 22:29
Использование событий 1915 года в политических целях недопустимо - глава Союза армянских фондов Турции Турция 23 апреля 22:26
Все новости