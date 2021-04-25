В Грузии выявлено 1 250 новых случаев коронавируса, выздоровели 463 пациента

Грузия 25 апреля 2021 11:00 (UTC+04:00)
В Грузии выявлено 1 250 новых случаев коронавируса, выздоровели 463 пациента

В Грузии за стуки выявлено 1 250 новых случаев коронавируса, выздоровели 463 пациента, скончались 15 инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране проведено 31 958 тестов на коронавирус, в том числе 14 801 с экспресс-тестов на антигены и 17 157 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса составляют: суточный - 3,91 процента, за последние 14 дней - 3,88 процента, за 7 дней - 4,62 процента.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 302 785 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 284 749 инфицированных и умерли 4 007 человек.

От коронавируса в стране всего вакцинировано 36 056 человек, за прошедшие сутки - 1 559 человек.

В карантине находятся 242 человека, в стационарах - 3 566, в клинических гостиницах - 706 человек.

По состоянию на 23 апреля в Грузии был выявлен 1 271 новый случай коронавируса, выздоровели 729 больных.

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