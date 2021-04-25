Гамкрелидзе: По всем прогнозам, пик распространения коронавируса в Грузии настанет в первые две недели мая

По всем прогнозам, пиковый период распространения коронавируса в стране настанет в первые две недели мая, - заявил Первому каналу Грузии директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, и на этом фоне глава Национального центра контроля заболеваний говорит о необходимости ужесточения ограничений.

«Все показатели постепенно ухудшаются. По всем прогнозам, у нас будет пиковый период в конце текущего месяца, в первые две недели следующего месяца, поэтому безусловно рекомендуется ужесточить меры контроля за действующими ограничениями. Имею в виду ночной карантин, закрытие ресторанов по выходным, особый контроль за ношением маски и собраниями большого количества людей - все это остаётся в силе и должно быть ужесточено», - сказал Гамкрелидзе.