Небо Грузии будет открыто для перевозчиков вакцины от коронавируса до 20 июля

Агентство гражданской авиации Грузии продлило до 20 июля НОТАМ для быстрой и бесперебойной транспортировки вакцин от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.



Действие ранее принятого решения открыть небо для перевозчиков вакцины истекало 24 апреля.

Согласно новому документу, с 25 апреля авиакомпания, осуществляющая перевозку вакцины от коронавируса, которая оценивается как критическая важная, может обратиться в Агентство гражданской авиации для получения права воспользоваться воздушным пространством Грузии.



Агентство же, в свою очередь, обеспечит перенаправление полетов для пропуска перевозчика.



Для авиакомпаний, осуществляющих регулярные перевозки вакцин, небо Грузии будет также доступно в случае обращения в агентство. Для каждого полета разрешение будет одноразовым.