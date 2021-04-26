Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов
Правительство Грузии до конца недели объявит новые электронные аукционы для продажи госимущества, на которых выставит примерно 150 лотов. Об этом заявила сегодня на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, предает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".
Чтобы поощрить инвестиции в экономику и продуктивно использовать государственные ресурсы, власти расширили программу «100 инвестиционных предложений для бизнеса», предложив предпринимателям объекты с общей начальной стоимостью в 400 миллионов лари (116,3 миллиона долларов).
В ходе состоявшихся в марте электронных аукционов были продана гособъекты на сумму более 60 миллионов лари (17,5 миллиона долларов).
«Первый же аукцион завершился с очень хорошими результатами. Общий пакет в 41 миллион лари был продан за 60 миллионов лари. Было более 250 лотов. На этой неделе мы объявим следующий аукцион, на котором будет около 150 различных лотов — как старых, так и новых интересных объектов», — сообщила Турнава.
Министр отметила, что ускоренная приватизация — это ресурс доходов бюджета, и именно эти доходы используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития, — отметила она.
Помимо существенного вклада в государственный бюджет, преимуществом приватизации Турнава назвала и то, что в результате решится проблема с необработанными землями, а также построенными еще в советский период разрушенными зданиями, которые не вносят никакого вклада в экономику страны.
Проект «100 инвестиционных предложений для бизнеса» начали осуществлять в Грузии с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.