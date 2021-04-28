Ингури ГЭС в Грузии введена в эксплуатацию после ремонта

Гидроагрегаты самой мощной электростанции Грузии – Ингури ГЭС – введены в эксплуатацию после успешного завершения ремонтных работ деривационного (гидротехнического) тоннеля, говорится в сообщении на сайте компании ИнгуриГЭС, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Ингури ГЭС была подключена к единой сети сегодня, в 17:40 часов.

Все пять агрегатов Ингури ГЭС были остановлены для проведения неотложных работ в деривационном тоннеле 20 января 2021 года. Как заявляли специалисты, отсрочка ремонта могла вызвать значительную утечку воды и привести к незапланированной остановке ГЭС.

С тех пор ремонтные работы на ГЭС проводились в круглосуточном режиме. Грузинские и зарубежные специалисты совместно проинспектировали восстановленный участок тоннеля. По их утверждению, выполненные ремонтные работы полностью соответствуют установленным стандартам.

Полная стоимость проекта ремонта обошлась правительству Грузии в 45 миллионов евро. Отсюда 38 миллионов евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития, еще 7 миллионов – это грант Еврокомиссии.

Ремонт тоннеля значительно - на 30-35%, сократит потери воды и, как следствие, потери примерно 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии.