Правительство Грузии выделит средства для создания четырех новых предприятий

Новые малые предприятия помогут трудоустроить несколько десятков жителей Грузии, заявила сегодня министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге в администрации правительства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Проект по созданию четырех малых предприятий был утвержден на заседании правительства. По словам Турнава, он будет реализован в рамках государственной программы «Производи в Грузии».

«Наряду с привлечением инвестиций, малые предприятия обеспечивают создание рабочих мест…Мы постараемся на каждом заседании правительства выносить такие проекты на утверждение», заявила Турнава.

Министр перечислила те предприятия, которые будут созданы при господдержке:

1. В селе Ачинебули Телавского муниципалитета (Кахетия) будет создано холодильное хозяйство для хранения продуктов. В предприятие будет инвестировано 616 тысяч лари.

2. В городе Зестафони (регион Имерети) будет создано предприятие по производству стекловолокна – инвестиция составит около 2,2 миллионов лари. Вместе с трудоустройством нескольких десятков человек, это поможет развитию местной химической промышленности, — подчеркнула министр.

3. Небольшое предприятие по производству строительных материалов и металлических изделий будет создано в районе Поничала в Тбилиси, с инвестициями в размере более 1 миллиона лари.

4. В поселке Поничала появится еще одно небольшое предприятие по производству химической продукции, в частности, моющих и чистящих средств. Инвестиции в проект составят более 600 тысяч лари.

Глава Минэкономики напомнила, что у программы «Производи в Грузии» есть так называемый «компонент госимущества». Это когда малому бизнесу и частным компаниям передаются находящиеся в госсобственности небольшие участки земли, либо объекты, построенные еще в советский период, однако в настоящее время превратившиеся в развалины и ставшие бесполезными. Взяв на себя инвестиционные обязательства, компании дают им новую жизнь, строят предприятия и создают рабочие места.

«Производи в Грузии» – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.