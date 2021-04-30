Рост экономики Грузии в марте составил 4%

Грузинская экономика впервые за последний год выросла – рост ВВП Грузии в марте составил 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В тоже время экономика Грузии в первом квартале снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте 2020 года экономический спад составил 2,7%, а в апреле достиг 16,6%. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, снизились, – в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 5,1%.

В марте 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост в следующих видах деятельности: финансовая и страховая деятельность, торговля, перерабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, транспортировка и складирование, информация и коммуникация.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах строительства, горнодобывающей промышленности, искусства и развлечений.

Спад экономики за 2020 год, по сравнению прошлым годом, составил 6,1%, в то время как реальный рост в 2019 году был выше прогноза и составил – 5%.