Сегодня ограничение на передвижение в Грузии будет действовать с 23:00 до 04:00

В виде исключения в связи с Пасхальной литургией, только на одну ночь ограничение передвижения в Грузии сегодня, 1 мая, будет действовать с 23:00 до 04:00 2 мая. Решение было принято Координационным советом несколько дней назад, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Решением Совета доступ на кладбища в праздничные дни будет ограничен, будут перекрыты подъездные пути к кладбищам.

По заявлению представителя Оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе, посещение могил запрещено со 2 по 4 мая, а запрет не предусматривает исключений по географическому положению или административному принципу.

4 -11 мая объявлены в Грузии выходными днями, что, по заявлению Координационного совета, направлено на снижение мобильности. Решением совета с 3 по 12 мая в стране также будет ограничено движение муниципального транспорта.